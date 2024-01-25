GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de yayımlandı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onayı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

25.01.2024 - 22:13 |
İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de yayımlandı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar verdi ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de yayımlandı

    İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de yayımlandı

    İlk Türk astronot Gezeravcı ISS’ten yeni bir fotoğraf paylaştı

    İlk Türk astronot Gezeravcı ISS’ten yeni bir fotoğraf paylaştı

    Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Terörle mücadele vurgusu

    Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi! Terörle mücadele vurgusu