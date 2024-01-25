İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de yayımlandı
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onayı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
25.01.2024 - 22:13 |
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar verdi ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı.