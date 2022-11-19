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İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda" dedi.

19.11.2022 - 16:15 |
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bombalı terör saldırısında yaralanan 81 kişinin sağlık durumuna ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına ellerinden geleni yapıyor" dedi. 

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