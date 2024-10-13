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İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

13.10.2024 - 19:30 | | İHA
İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde dün saat 11.00 sıralarında sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırgan Oytun I., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildin şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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