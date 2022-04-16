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Gündemİstihbaratı alan ekipler harekete geçti! O eve şok baskın, hepsi ele geçirildi
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İstihbaratı alan ekipler harekete geçti! O eve şok baskın, hepsi ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, saksılarda yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

16.04.2022 - 19:08 | | Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-
İstihbaratı alan ekipler harekete geçti! O eve şok baskın, hepsi ele geçirildi

Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada, evin bir odasında dizayn edilmiş saksılar içerisinde yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında evdeki C.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.

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