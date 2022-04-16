İstihbaratı alan ekipler harekete geçti! O eve şok baskın, hepsi ele geçirildi

Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada, evin bir odasında dizayn edilmiş saksılar içerisinde yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında evdeki C.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.