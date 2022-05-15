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İstanbul'un göbeğinde rezalet olay! Sosyal medyada gündem oldu

Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun açılmasını bekleyen sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Polis drift yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

15.05.2022 - 18:46 | | Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'un göbeğinde rezalet olay! Sosyal medyada gündem oldu

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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