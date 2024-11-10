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İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oldu!

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında Üsküdar'da etkili olan yağış, Avrupa yakasında Zeytinburnu'nda da etkisini gösterdi. D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde araçlar yağış nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

10.11.2024 - 08:51 | | DHA
İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da kendisini gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında Üsküdar'da etkili olan yağış, Avrupa yakasında Zeytinburnu'nda da etkisini gösterdi. D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde araçlar yağış nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI!

Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yağmurdan etkilenmek istemeyenler ise, otobüs duraklarına sığındı.

 

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