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İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Maltepe'de düzenlenecek olan “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi” nedeniyle yarın saat 08.00 itibarıyla bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

14.05.2022 - 20:02 | | DHA
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Maltepe Etkinlik Alanı’nda 15 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi” nedeniyle saat 08.00 Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu) (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ile D-100 karayolu ise alternatif yol olarak kullanılabilecek.

 

 

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