İstanbulkart fiyatlarına yüzde 92 zam geldi! İşte İstanbulkart yeni fiyat listesi...
İstanbulkartlar ile ilgili flaş zam kararı! Metrobüs, otobüs, metro, vapur gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart fiyatlarında yüzde 92 artış yapıldı. Böylelikle önceden 13 liradan satılan kartların fiyatı 25 liraya yükseldi. İşte zamlı fiyat tarifesi...
03.02.2022 - 12:27 |
İstanbulkart fiyatlarında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugünden itibaren zamlı tarifeyi yürürlüğe koydu. Anonim İstanbulkart fiyatları yüzde 92 zamla birlikte 13 liradan 25 liraya yükseldi. İstanbulkart'ın internet sitesine zamlı fiyat tarifesi eklendi.
İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla Anonim İstanbulkart fiyatı 25 lira olacak şekilde belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ZAMLI YENİ FİYAT LİSTESİ