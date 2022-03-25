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İstanbul'daki pitbull dehşetinde flaş gelişme: İkisi de tutuklandı

Güngören'de sokak üzerinde pitbull saldırısına uğrayan Yusuf Tekin hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı ortaya çıktı. Polis, tedavisinin ardından Yusuf Tekin'i ve pitbull sahibi Hüseyin Hakan Aksu'yu gözaltına aldı. İki şüpheli de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

25.03.2022 - 19:19 | | Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'daki pitbull dehşetinde flaş gelişme: İkisi de tutuklandı

Güngören'de geçen çarşamba günü Yusuf Tekin, sokak üzerinde ağızlıksız gezdirilen pitbullun saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Tekin, tedavi için hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı öğrenildi. Polis ekipleri Yusuf Tekin'i gözaltına aldı. 9 suç kaydı olduğu belirlenen pitbullun sahibi Hüseyin Hakan Aksu da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Yusuf Tekin gasp suçundan, Hüseyin Hakan Aksu ise kasten yaralama suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Pitbull ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.(

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