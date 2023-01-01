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İstanbul'da yoğun sis! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Yeni yılın ilk sabahında İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu. Boğaz çift yönlü olarak bir süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı.

01.01.2023 - 09:07 | | İHA
İstanbul'da yoğun sis! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak Gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Şehirhatları ise Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde Sis yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbulda yoğun sis Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

TRAFİKSİZ BİR GÜN

Türkiye 2023 yılına "Merhaba" dedi. Yeni yılın Pazar gününe denk gelmesi de göz önüne alındığında İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz yoğun trafik görüntüsü 2023 yılının ilk gününde neredeyse yok gibiydi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, sabah saatleri itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü. Anadolu Yakasında ise yoğunluk oranı yüzde 11.

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