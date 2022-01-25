İstanbul'da yoğun kar yağışı! Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son durumu CNN TÜRK'te açıkladı

Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Son 24 saati İstanbul'u alışık olmadığı iklim koşullarında geçirdik. Uzun süre arabanın içinde hapis gibi kalmaları zorlu bir süreçti. Büyük bir afetin üstesinden 24 saat gibi kısa sürede atlatmış olduk.

Hazırlıksız olan sürücüler yolda kaldı. Sabaha kadar sıkıntılı süreç geçti ama üstesinden geldik. Şu anda tüm yollar açık. Kuzey Marmara, TEM, köprüler hepsi açık. Araçlara kısıtlama yok. Geçen hafta nasılsa şimdi de öyle. Ama teyakkuzu bırakmıyoruz. Perşembeye kadar kötü hava koşulları etkili olacak ama dünkü gibi olmayacak.

Dünkü zor süreçte araçlar içinde kalan vatandaşlar araçlarını bırakıp terk ettiler. 24 saatten daha kısa sürede bitirecektir ama araçları kaldırmak zaman aldı. Yolları tamamen trafiğe açtık. Yolda kalmış araçların yol kenarında bile olsa alınması lazım.

Son 24 saat çok olağanüstü hal vardı. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür süreçler oluyor. Uçuşlar tamamen normale dönmeye çalışılıyor. 8 uçuşla başladı önümüzdeki saatlerde artacak.

24 saatin uzamasının tek nedeni kalan araçlardı. O süreç tamamlandı. Güvenli ulaşım için yine ayakta olacağız.

KGM çok köklü bir kuruluş. 68 bin km'lik yol ağımızda güvenli ulaşım için ter döküyor. 13 bine yakın çalışma arkadaşımız, 446 merkezde anlık yol takibi yapıyoruz. Böyle çok olağanüstü durumlarda ulaşımın aksadığı zamanlar oluyor. Çok dinamik, güçlü bir yapımız var. Üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Karayolları teşkilatı olarak merkezlerde teyakkuz halindeyiz. Oluşabilecek koşullara hazırlıklı durumdayız. İstanbul ve Marmara, Avrupa yakasının batısında şiddetli, zor iklim koşullarını yaşadık. Anadolu'ya doğru etkisini azaltarak kaymaya başladı.

Kar, tipi yoğun olduğu zamanlarda uzun araçların Trafik kesimlerinde olmaması gerekiyor. İklim koşullarına göre belirli kesimlerde tutup yolu açık tutmaya çalışıyoruz. Hızlı trenlerimiz çalışmaya devam ediyor. Marmaray'ı dün akşam 24 saat çalıştırdık. Bu akşam ve yarın da 24 saat ücretsiz çalışacak.