GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da yoğun kar yağışı! Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son durumu CNN TÜRK'te açıkladı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da yoğun kar yağışı! Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son durumu CNN TÜRK'te açıkladı
ABONE OL

İstanbul'da yoğun kar yağışı! Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son durumu CNN TÜRK'te açıkladı

İstanbul'da yoğun kar yağışıyla mücadele sürerken Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ulaşımdaki son durumu açıkladı. Karaismailoğlu, "İklim koşullarına göre belirli kesimlerde tutup yolu açık tutmaya çalışıyoruz. Hızlı trenlerimiz çalışmaya devam ediyor. Marmaray'ı dün akşam 24 saat çalıştırdık. Bu akşam ve yarın da 24 saat ücretsiz çalışacak." dedi.

25.01.2022 - 17:21 |
İstanbul'da yoğun kar yağışı! Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son durumu CNN TÜRK'te açıkladı

Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Son 24 saati İstanbul'u alışık olmadığı iklim koşullarında geçirdik. Uzun süre arabanın içinde hapis gibi kalmaları zorlu bir süreçti. Büyük bir afetin üstesinden 24 saat gibi kısa sürede atlatmış olduk.

Hazırlıksız olan sürücüler yolda kaldı. Sabaha kadar sıkıntılı süreç geçti ama üstesinden geldik. Şu anda tüm yollar açık. Kuzey Marmara, TEM, köprüler hepsi açık. Araçlara kısıtlama yok. Geçen hafta nasılsa şimdi de öyle. Ama teyakkuzu bırakmıyoruz. Perşembeye kadar kötü hava koşulları etkili olacak ama dünkü gibi olmayacak.

Dünkü zor süreçte araçlar içinde kalan vatandaşlar araçlarını bırakıp terk ettiler. 24 saatten daha kısa sürede bitirecektir ama araçları kaldırmak zaman aldı. Yolları tamamen trafiğe açtık. Yolda kalmış araçların yol kenarında bile olsa alınması lazım.

Son 24 saat çok olağanüstü hal vardı. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür süreçler oluyor. Uçuşlar tamamen normale dönmeye çalışılıyor. 8 uçuşla başladı önümüzdeki saatlerde artacak.

24 saatin uzamasının tek nedeni kalan araçlardı. O süreç tamamlandı. Güvenli ulaşım için yine ayakta olacağız.

KGM çok köklü bir kuruluş. 68 bin km'lik yol ağımızda güvenli ulaşım için ter döküyor. 13 bine yakın çalışma arkadaşımız, 446 merkezde anlık yol takibi yapıyoruz. Böyle çok olağanüstü durumlarda ulaşımın aksadığı zamanlar oluyor. Çok dinamik, güçlü bir yapımız var. Üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Karayolları teşkilatı olarak merkezlerde teyakkuz halindeyiz. Oluşabilecek koşullara hazırlıklı durumdayız. İstanbul ve Marmara, Avrupa yakasının batısında şiddetli, zor iklim koşullarını yaşadık. Anadolu'ya doğru etkisini azaltarak kaymaya başladı.

Kar, tipi yoğun olduğu zamanlarda uzun araçların Trafik kesimlerinde olmaması gerekiyor. İklim koşullarına göre belirli kesimlerde tutup yolu açık tutmaya çalışıyoruz. Hızlı trenlerimiz çalışmaya devam ediyor. Marmaray'ı dün akşam 24 saat çalıştırdık. Bu akşam ve yarın da 24 saat ücretsiz çalışacak.

GÜNCEL HABERLER

Turkovac aşısı ile ilgili sevindiren gelişme! İki varyanta karşı etkili

Turkovac aşısı ile ilgili sevindiren gelişme! İki varyanta karşı etkili

Ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası gözaltına alındı

Ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası gözaltına alındı

Ambulansta refakat ettiği eşi kurtarılamamıştı! Gerçeği itiraf etti

Ambulansta refakat ettiği eşi kurtarılamamıştı! Gerçeği itiraf etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şoke eden gerçek telefon mesajından ortaya çıktı! Yasak ilişkisini söylemesin diye...

Şoke eden gerçek telefon mesajından ortaya çıktı! Yasak ilişkisini söylemesin diye...

Sıradaki Haber
Kamu tatil mi, yarın kimler izinli,? 26 Ocak kamu çalışanları idari izinli mi, kamu kurumları yarın tatil mi?

Kamu tatil mi, yarın kimler izinli,? 26 Ocak kamu çalışanları idari izinli mi, kamu kurumları yarın tatil mi?

Sıradaki Haber
Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alım- satımı sil baştan...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alım- satımı sil baştan...

Sıradaki Haber
Kamerun'da stadyum girişinde izdiham! Biri bebek, 8 kişi öldü

Kamerun'da stadyum girişinde izdiham! Biri bebek, 8 kişi öldü

Sıradaki Haber