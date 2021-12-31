GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu
ABONE OL

İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

31.12.2021 - 07:17 | | İSTANBUL,(DHA)-
İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Adana'da yılbaşı tedbirlerine yönelik PKK/KCK - PKK/YPG ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Suriye uyruklu L.Y.'nin, örgütün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye geldiği ve Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. 29 Aralık Çarşamba günü adrese yapılan baskın yapan polisi L.Y.'yi gözaltına aldı. Aynı adreste, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve yine yasadışı yollarla ülkeden çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen 8 Suriye uyruklu şüpheli daha gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen M.Ö. (Yamaçlı) Grubu içerisinde faaliyet gösteren 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da 6 ilçe ile Adana'da 3 adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu

    İstanbul'da yılbaşı öncesi PKK ve DEAŞ operasyonu

    Öğrencisini cetvelle döven kadın öğretmen görevden alındı

    Öğrencisini cetvelle döven kadın öğretmen görevden alındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Sıradaki Haber
    Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında en önemli gündemlerimizden biri olacak

    Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında en önemli gündemlerimizden biri olacak

    Sıradaki Haber
    İsrail'de flaş aşı kararı! 4. doza onay çıktı

    İsrail'de flaş aşı kararı! 4. doza onay çıktı

    Sıradaki Haber
    Alan değişikliği 2022 takvimi! Öğretmen alan değişikliği ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdi?

    Alan değişikliği 2022 takvimi! Öğretmen alan değişikliği ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdi?

    Sıradaki Haber