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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da yasadışı bahis oynatan ve borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

09.12.2022 - 09:37 | | Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis oynatan ve borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalatan şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda  şebekenin futbol ve benzeri spor müsabakalarında bahis oynattıklarını, çok sayıda kişiye zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyenlerin ise ev ve taşınmazlarını üzerlerine geçirdiklerini tespit edildi. Şebeke üyelerinin banka hesaplarında da milyonlarca liralık hesap hareketleri olduğunu belirleyen polis, şebeke üyelerinin kendi aralarında iş bölümü yaptıklarını,  bir kısmının bahis oynatmaktan bazılarının ise senet tahsilatından sorumlu olduğunu tespit etti.

İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Yapılan operasyonda H.B., B.Ö.B., K.B., A.A., A.Ö. ve A.D. gözaltına alındı Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., H.B. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.Ö.B. , A.Ö. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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