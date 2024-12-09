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İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.

09.12.2024 - 18:05 | | Baran AKKAYA/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Bazı kişilerin şemsiyeleriyle yağmurdan korunduğu görülürken bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığındı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.

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