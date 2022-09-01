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İstanbul'da yağışlar başladı! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan yağışlar sebebiyle Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. Beylikdüzü’nde ve Küçükçekmece'de de sağanak yağış etkisini gösterdi, su baskınları meydana geldi. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

01.09.2022 - 12:57 | | DHA
İstanbul'da yağışlar başladı! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

BEYLİKDÜZÜ

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbulda yağışlar başladı Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aynı zamanda Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı da su bastı.

İstanbulda yağışlar başladı Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.

İstanbulda yağışlar başladı Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

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