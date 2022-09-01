İstanbul'da yağışlar başladı! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı
İstanbul'da etkili olan yağışlar sebebiyle Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. Beylikdüzü’nde ve Küçükçekmece'de de sağanak yağış etkisini gösterdi, su baskınları meydana geldi. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.
BEYLİKDÜZÜ
Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.
Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aynı zamanda Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı da su bastı.
Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.