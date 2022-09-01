İstanbul'da yağışlar başladı! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

BEYLİKDÜZÜ



Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aynı zamanda Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı da su bastı.

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.