İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Maltepe D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.