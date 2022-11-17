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İstanbul'da trafik durma noktasında! Yüzde 90'ı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 90'ı geçti. Ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluştu.

17.11.2022 - 17:26 |
İstanbul'da trafik durma noktasında! Yüzde 90'ı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İstanbul il geneli ve Tekirdağ’ın doğusu için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İstanbul il geneli ve Tekirdağ’ın doğusu için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Sarı alarm verilen mega kentin bazı ilçelerinde başlayan yağmurun etkisi ile her iki yakada trafik yoğunluğu oluştu.

43 KENT İÇİN SARI ALARM

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce

İstanbulda trafik durma noktasında Yüzde 90ı geçti


YÜZDE 90’I GEÇTİ

Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbulda trafik durma noktasında Yüzde 90ı geçti


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 18.00 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

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