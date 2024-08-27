İstanbul'da TIR, otobüsün üzerine devrildi: 8 yaralı
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.
27.08.2024 - 12:39 | | İHA - AA
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı öğrendildi.
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.