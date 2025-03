İstanbul'da terör ve yolsuzluk operasyonu! Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 90 kişinin gözaltına alındığı terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Dün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.

İFADESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.



Başsavcılıkça, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.



Bu kapsamda ifadesi alınan İmamoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 3 saat 40 dakika boyunca 121 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.



İfade başında etkin pişmanlık hükümleri için bilgilendirilen ve sonrasında "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltilen İmamoğlu, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum." cevabını verdi.



Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.



Polis sorguda İmamoğlu'na, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında sorular yöneltti.



Sorgusunda İmamoğlu'na, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan 99 şüphelinin fotoğrafları gösterilerek, tanıyıp tanımadığı soruldu.



İmamoğlu, bu soruya şöyle cevap verdi:



"Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir. Bu mücadele biçimi ne yazık ki bir yargı tacizi şeklinde tarafıma yıllardır sürdürülmektedir. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim."



Soruları muhatap almadığını söyledi



Soruşturma kapsamında gizli tanık ve tanıkların ifadelerine karşın beyanının sorulması üzerine İmamoğlu, soruları muhatap almadığını ve tüm isnatları şiddetle reddettiğini belirtti.



İmamoğlu, soruşturma dosyasında tespiti yapılan İSPARK, Kültür AŞ ve KİPTAŞ ihalelerinin de aralarında olduğu 7 ayrı ihale noktasında kamunun yüz milyonlarca lira zarara uğratılması konusundaki sorulara ise yine "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." yanıtını verdi.



MASAK raporları sorularına açıklama yapmadı



İmamoğlu, polisteki ifadesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporlara ilişkin de açıklama yapmadı.



Hazırlanan ve dosyaya giren raporların okunarak, adı geçen kişilerle yapılan ticaretin içeriği hakkındaki sorulara İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:



"Sorunun dayanağı MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için bu aşamada ayrıntılı bir bilgi verememekle birlikte söz konusu hususun tamamen bir anonim şirketin yasal satışından ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve belgeler bilahare yasal mercilere iletilecektir. Kaldı ki İmamoğlu İnşaat 36 yıllık ailemize ait bir şirket olup, belediye başkanı seçildikten sonra şirkette imza yetkim dahi bulunmamaktadır. Profesyonel olarak yönetilen bir şirkettir. Şahsımla ilgili tüm mal varlığı 3628 sayılı yasa uyarınca ilgili resmi merciler ve kamuoyunun malumudur. Bununla ilgili bir isnat varsa peşinen reddettiğimi beyan ederim."



"Teknik olarak yanıt verebilmem mümkün değil"



"İstanbul Senin' uygulamasıyla kentte ikamet eden vatandaşların kişisel verilerinin reklam ajanslarına açılarak 5-6 kat para kazandıracağı" düşüncesiyle satılmasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, uygulamanın uluslararası alanda da beğeni kazandığını ve 6 milyon kişi tarafından indirildiğini belirterek, "Bu konudaki teknik bilgiler kuşkusuz tarafımdan bilinemez. Belediye Başkanlığına resmi bir yazı yazılmış olsaydı, ilgili birimlerden kolayca yanıt alınabilirdi. Sorulara esas teşkil eden ortam dinlemesine dayalı olduğu anlaşılan ses kaydının ne şekilde kimin tarafından alındığı bilinmediği gibi, konuşan kişilerin de kimler olduğu belli değildir. Bu sebeplerle bu sorulara teknik olarak yanıt verebilmem mümkün değildir." savunmasını yaptı.



İmamoğlu, gizli tanık Meşe'nin "…Adem Soytekin Ekrem Bey'in Beylikdüzü döneminden itibaren ortaklık yaptığı, mal varlığının bir kısmı üzerine olan kişidir. KİPTAŞ ihaleleri kendisine verildi. Yine belediyenin kreş yapımına ilişkin işleri de aldı. Göstermelik olarak da belediyeye 1 tane kreş bağışladı..." şeklindeki beyanının sorulması üzerine, "Bu soruyu muhatap almıyorum." cevabını verdi.



Gizli tanık Çınar'ın "…Adem Soytekin'in, Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biri olduğunu, KİPTAŞ'tan ihale aldığını, Fatih Keleş ile birlikte hareket ettiğini duymuştum…" şeklindeki beyanı sorulan İmamoğlu, "Bir önceki sorudaki cevabımı tekrar ederim." diye karşılık verdi.



İmamoğlu'na, gizli tanık Meşe'nin "…Görüntülerde yer alan diğer kişilerden Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz da İmamoğlu'nun para trafiğini sağlayan kişilerdir. Tuncay Yılmaz şirket müdürüdür. Fatih Keleş ise eski dönemden itibaren rüşvet ya da komisyon işlerinden paraları toplayan kişidir. Fatih'i (Keleş) İBB Spor'un başına getirdi. Bu aslında bir perdelemedir. Tuncay Yılmaz'ı burada muhasip yaparak kulübe giren ve çıkan parayı kontrol atına aldılar. Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay (Yılmaz) ve Fatih Keleş yapar. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda yaptığı toplantılara ikisi de katılır. Murat Ongun da bu toplantılarda yer alır. Ertan Yıldız iştiraklerden sorumlu danışmandır. Medya ve Kültür AŞ dışında verilecek tüm ihaleleri ve bu ihaleleri hangi şirketlerin alacağını belirler. Ertan Yıldız ihalelerden alınacak komisyonu Fatih Keleş ile birlikte belirler. Daha sonra Fatih ve Tuncay bu paraları toplar. CHP kurultayı döneminde bu şekilde toplanan paralar delegelere dağıtıldı. İşin başında ise şu an Şişli Belediye Başkanı olan Resul Emrah Şahan vardı. İşin finans kaynağının bir kısmı BİMTAŞ üzerinden sağlandı. BİMTAŞ'a İPA (İstanbul Planlama Ajans) finanse ettirildi. Hem Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a toplattırdığı paralar hem de BİMTAŞ'ın İPA'ya yaptığı finansman delegelere dağıtıldı. Bu şekilde kurultayda istediği gibi sonuç aldılar…" şeklindeki beyanı soruldu.



İmamoğlu, bunun üzerine, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.



Kamunun 260 milyon 755 bin 555 lira zarara sokulduğu iddiası



"İBB şirketleri olan Kültür ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasa dışı talimatlarla keyfi uygulamalar yapıldığı, ilgili yönetmeliğe göre izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanı'nın talimatıyla danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür A.Ş eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği gibi cezai müeyyide uygulanmadığı, birçok şirket sahibi ve yöneticilerle işbirliği içerisinde olunduğu, gayriresmi izinler, yasa dışı protokoller, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, ecrimisiller tahsil edildiği, Kültür AŞ ve Medya AŞ’nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı ve bu suretle kamunun 260 milyon 755 bin 555 lira zarara sokulduğu iddialarının mahallinde incelenmesi, elde edilen bilgiler, alınan ifadeler, bilirkişi raporu ve mevzuat hükümleri ışığı altında değerlendirme yapıldığı" İmamoğlu'na okundu.



İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Yukarıda tarafınıza okunan eyleme konu ürünlerin ihale sürecini, ihale sonrası denetim yapılıp yapılmadığını, Genç Popülist Medya şirketine herhangi bir para aktarımı yapılıp yapılmadığını açıklayarak, eylem ve tespitler ile ilgili bildiklerinizi açıklayınız." sorusu sonrası yine "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.



"İBB Meclisinin 12 Ağustos 2011 tarih ve 1718 sayılı kararı doğrultusunda İBB Encümeni'nin 26 Kasım 2011 tarih ve 2202-916 sayılı kararı ile belediye şirketi Kültür AŞ uhdesine ihale edilen İBB mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan yerlere konulacak açık hava reklam üniteleriyle ilgili (4 bin 600 adet billboard ve megalight) 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesinde alt kiracı 3. Mecra Reklam ve fiili işletmeci Kentvizyon Medya ünvanlı özel şirketler tarafından ihale şartnamesi ve sözleşmesine aykırı uygulamalar yapılmasıyla" 2019-2021 arası toplam 415 milyon 619 bin 384 TL artı KDV haksız kazanç elde edildiği ve kamu zararına sebebiyet verilmesinde İBB Başkanı olarak sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle İmamoğlu'na söz konusu iddialar soruldu.



İmamoğlu bu soruyu, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." şeklinde yanıtladı.



"Billboardların sayısının azaltılarak kira getirisi yüksek olan giantboard sayısının yükseltilmesi, bu suretle devam eden sözleşmenin 3'üncü yılı itibarıyla 1 milyar 189 milyon 498 bin 560 TL artı KDV kamu zararına sebep olunduğu, sözleşme süresi sonunda ise zararın 2 milyar 564 milyon 995 bin 200 TL artı KDV olacağı"na ilişkin iddianın sorulması üzerine İmamoğlu, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.



Beylikdüzü'ndeki ihale soruldu



İmamoğlu'na, soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın, "...Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu 2016/429603 sayılı bir ihaleye çıkmış, süresi 12 günlük olan bu ihalede iş kalemlerinden hiçbiri yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş ve yaklaşık 1 milyon TL'lik para Dilde Eğitim Ltd. Şti. adlı firmaya ödenmiş, konunun tarafımca haberleştirilmesinin ardından Belediye 'Sehven ödeme yaptık.' diyerek konuyu örtbas etmeye çalışmıştır. Şirket ise deşifre olmasının ardından firmanın adını değiştirerek Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti. yapmış ve halen de Beylikdüzü'nden ve İBB'den iş almaya devam etmektedir..." beyanına yönelik cevabı soruldu.



İmamoğlu bunun üzerine, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.



Ekrem İmamoğlu, bazı sorulara cevap vermediği için tekrar açıklama yapıp yapmayacağının sorulması üzerine "Hayır." cevabını verdi.



İfadesine başka ekleyeceği hususların olup olmadığının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:



"Gözaltına alındığım saatlerden ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden, ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi, milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür."

İBB'YE YÖNELİK TERÖR SORUŞTURMASINDA REFORM VAKFINA İLİŞKİN MASAK RAPORUNA ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ilişkin hazırlanan MASAK raporuna ulaşıldı.

Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı hakkında hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, şüpheli Çalışkan'ın SGK verilerine göre 4A kapsamında 2004-2025 yılları arasında muhtelif tarihlerde "Genel Müdür, Denetçi, Danışman (Müşavir), Dernek, Vakıf, Birlik ve STK Başkan ve Üst Düzey Yöneticisi, Proje Yöneticisi" çalışma ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında 2018-2023 yılları arasında farklı tarihlerde "Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri" iş kolunda sigorta priminin yattığı kaydedildi.

Çalışkan'ın 2019'da Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'nin yüzde 50 ortaklık payına sahip olduğu, 2022'den itibaren de Reform Enstitüsü Danışmanlık AŞ'de yöneticilik kaydı bulunduğu aktarılan raporda, bankacılık transfer bilgilerinde lira cinsinden transferlerinde dönem dönem artışlarla birlikte 2024'te alıcısı olduğu para transferleri ile göndericisi olduğu GBP para transferlerinin işlem hacmindeki artışın genel mali profiliyle uyumsuzluk taşıdığı ifade edildi.

Raporda, Çalışkan'ın 2024'te bir alıcıya 16 milyon 753 bin lira tutarında 385 bin sterlin gönderdiği, paranın kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, aynı yıl yakın tarihte hesaplarına Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'den farklı tutarlarla toplam 5 milyon 910 bin lira, Gürsel Avşar isimli kişiden de 2 milyon 135 bin lira para transferi yapıldığı anlatıldı.

Çalışkan'ın para transferinde bulunduğu bazı kişilerin çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğu, bunların arasından kimilerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.

Raporda, Reform Vakfının faaliyet alanının "Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri" olduğu, yöneticilerinin Necati Özkan, Evren Balta ve İsmail Doğan Subaşı'ndan oluştuğu, para transfer ilişkisinde bulunduğu Murat Yeğen isimli kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı olduğu bilgisine de yer verildi.

DMM, "İMAMOĞLU'NUN AÇTIĞI KREŞE ŞAFAK OPERASYONU" İDDİALARINI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

İddiaya konu fotoğrafın, 2020 yılında Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında işletilen kaçak kreşe yapılan denetime ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Kreş olarak kullanılan daire, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim sonrası mühürlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

DMM, "İSTANBUL SARAÇHANE'DEKİ GÖSTERİLER SIRASINDA KAYDEDİLDİĞİ" İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, Çin'de yeni yıl (2025) kutlamaları sırasında kaydedildiği ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kutlamalar esnasında kaydedilen görüntülerin, daha önce de farklı iddialarla servis edildiğinin belirlendiği anımsatılan açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.