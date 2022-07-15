Ä°stanbulâ€™da simge yapÄ±larÄ±nda 15 Temmuz mapping gÃ¶sterisi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼'nde bu akÅŸam Galata Kulesi, HaydarpaÅŸa Gar ve AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi binalarÄ±nda video mapping gÃ¶sterisi gerÃ§ekleÅŸtirildi. 15 Temmuz gecesi yaÅŸanan olaylara yer verilen gÃ¶steride, ÅŸehit olanlarÄ±n resimleri yansÄ±tÄ±ldÄ±. Etkinlik vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ilgi ile takip edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasÄ± ile Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirildi. Â

EtkinliÄŸi izleyen Ã–mer GÃ¶k "Allah devletimden razÄ± olsun. BÃ¶yle bir etkinlik yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in. 15 Temmuz ÅŸehitlerimizi anÄ±yoruz. Bu vatanÄ± koruduklarÄ± ve kan dÃ¶ktÃ¼kleri iÃ§in" dedi.

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"GURUR DUYUYORUM"

Fatma GÃ¶rÃ¼cÃ¼ ise "Allah keÅŸke orada olmayÄ± nasip etseydi. Burada olmak Ã§ok gÃ¼zel bir his. O gece yaÅŸananlar anlatÄ±lacak gibi deÄŸil. O gÃ¼nle ÅŸehitlerle, insanlarla Ã§ok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandÄ±.