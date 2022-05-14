Maltepe YalÄ± Mahallesi'nde sokakta bir kiÅŸi darbedilmiÅŸ ve olayÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kavganÄ±n ÅŸÃ¼pheli kiÅŸinin iddiaya gÃ¶re Ã§ocuklara yÃ¶nelik cinsel istismarda bulunmasÄ±ndan kaynaklÄ± nedenle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek harekete geÃ§ti.

Polis kÄ±sa sÃ¼rede ÅŸÃ¼pheli S.A.'nÄ±n kimliÄŸini belirleyerek, Pendik'te yakaladÄ±. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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