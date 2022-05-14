GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemÄ°stanbul'da sapÄ±k kabusu! Sosyal medyada gündem olmuÅŸtu, yakalandÄ±
HaberlerGündem Haberleri Ä°stanbul'da sapÄ±k kabusu! Sosyal medyada gündem olmuÅŸtu, yakalandÄ±
ABONE OL

Ä°stanbul'da sapÄ±k kabusu! Sosyal medyada gündem olmuÅŸtu, yakalandÄ±

Ä°stanbul Maltepe'de Ã§ocuklara cinsel istismarda bulunduÄŸu iddia edilen ve sokak ortasÄ±nda darbedilen ÅŸÃ¼pheli, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yakalandÄ±ktan sonra Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±p cezaevine gÃ¶nderildi.

14.05.2022 - 22:36 | | DHA
Ä°stanbul'da sapÄ±k kabusu! Sosyal medyada gündem olmuÅŸtu, yakalandÄ±

Maltepe YalÄ± Mahallesi'nde sokakta bir kiÅŸi darbedilmiÅŸ ve olayÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kavganÄ±n ÅŸÃ¼pheli kiÅŸinin iddiaya gÃ¶re Ã§ocuklara yÃ¶nelik cinsel istismarda bulunmasÄ±ndan kaynaklÄ± nedenle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek harekete geÃ§ti.

Polis kÄ±sa sÃ¼rede ÅŸÃ¼pheli S.A.'nÄ±n kimliÄŸini belirleyerek, Pendik'te yakaladÄ±. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Â

Ä°stanbulda sapÄ±k kabusu Sosyal medyada gÃ¼ndem olmuÅŸtu, yakalandÄ±

GÜNCEL HABERLER

Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaÅŸÄ±mÄ±: Gözlerimdeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ±yÄ± göremedim

Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaÅŸÄ±mÄ±: Gözlerimdeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ±yÄ± göremedim

Ege'de yeni fay hattÄ± keÅŸfedildi! Korkutan geliÅŸme, Ä°stanbul ve Marmara depremi...

Ege'de yeni fay hattÄ± keÅŸfedildi! Korkutan geliÅŸme, Ä°stanbul ve Marmara depremi...

ABD'de markete silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Çok sayÄ±da yaralÄ± var

ABD'de markete silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Çok sayÄ±da yaralÄ± var

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ege'de yeni fay hattÄ± keÅŸfedildi! Korkutan geliÅŸme, Ä°stanbul ve Marmara depremi...

Ege'de yeni fay hattÄ± keÅŸfedildi! Korkutan geliÅŸme, Ä°stanbul ve Marmara depremi...

SÄ±radaki Haber
ABD'de markete silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Çok sayÄ±da yaralÄ± var

ABD'de markete silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Çok sayÄ±da yaralÄ± var

SÄ±radaki Haber
Rize-Artvin HavalimanÄ±â€™na ilk yolcu uçaÄŸÄ± indi

Rize-Artvin HavalimanÄ±â€™na ilk yolcu uçaÄŸÄ± indi

SÄ±radaki Haber
Süt parasÄ± ne kadar? Süt parasÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, kimlere verilir? Ä°ÅŸte süt parasÄ± alma ÅŸartlarÄ±

Süt parasÄ± ne kadar? Süt parasÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, kimlere verilir? Ä°ÅŸte süt parasÄ± alma ÅŸartlarÄ±

SÄ±radaki Haber