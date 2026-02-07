İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.02.2026 - 07:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre Dağdelen | Gazetevatan

İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle yolda yürüyen kişilerden bazıları yağmurdan kaçmak için kahvehaneye sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bazı yerlerde sağanak etkili oluyor.

Silivri'de etkisini arttıran yağış nedeniyle yolda yürüyen kişilerden bazıları yağmurdan kaçmak için kahvehaneye sığındı, bazıları ise yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti. Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

