GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
ABONE OL

İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

08.05.2022 - 18:24 | | İHA
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    NASA duyurdu! Güneş'teki patlama böyle görüntülendi

    NASA duyurdu! Güneş'teki patlama böyle görüntülendi

    Bakan Kasapoğlu'ndan yurtta kalan öğrencilere büyük sürpriz!

    Bakan Kasapoğlu'ndan yurtta kalan öğrencilere büyük sürpriz!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    Sıradaki Haber
    NASA duyurdu! Güneş'teki patlama böyle görüntülendi

    NASA duyurdu! Güneş'teki patlama böyle görüntülendi

    Sıradaki Haber
    Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira

    Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira

    Sıradaki Haber
    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber