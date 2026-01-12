GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak Salı günü İstanbul’da okullar tatil edildi mi? İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

12.01.2026 - 15:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemini belirledi. “Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı?” sorusu şehir genelinde en çok merak edilen konu haline gelirken, aileler ve öğrenciler olası kararları yakından takip ediyor. Kentin farklı bölgelerinde hava koşullarına bağlı gelişmelerin nasıl şekilleneceği, merak ediliyor. Peki İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Ocak Salı günü İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kent genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİOrdu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmı olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilerek, “Tatil kararı alınan ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

 

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin hava durumu raporlarını yakından takip ettiği, alınacak kararın gün içerisinde duyurulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.

 

ÖĞRENCİ VE VELİLER RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Veliler ve öğrencilerin, resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin son dakika gelişmeleri, İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

