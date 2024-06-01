İstanbul'da Narkoçelik-19 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 8 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-19 Operasyonu'nda 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.
01.06.2024 - 08:29 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde “Narkoçelik-19” operasyonu düzenlendi. düzenlenen operasyonlarda 257 kilogram skunk, 220 buçuk kilogram metamfetamin, 2 buçuk kilogram toz esrar olmak üzere toplam 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.