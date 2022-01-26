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İstanbul’da metro seferleriyle ilgili son dakika kararı!

İstanbul’da metro seferleriyle ilgili son dakika kararı. İstanbul’da son günlerde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının gidiş gelişlerde çıkardığı sorunu azaltmak amacıyla metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

26.01.2022 - 20:00 |
İstanbul’da metro seferleriyle ilgili son dakika kararı!

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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