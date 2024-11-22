GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da meşhur diye satılan börekçiden kıyma skandalı! Et dışında her şey çıktı

İstanbul'da meşhur diye satılan börekçiden kıyma skandalı! Et dışında her şey çıktı

İstanbul'da meşhur bir börekçi adıyla satış yapan ancak adını kullandığı markayla ilgisi olmayan 2023 yılında kurulan şirketin sattığı börekten kıyma dışında her şey çıktı.

22.11.2024 - 09:45 |
İstanbul'da meşhur diye satılan börekçiden kıyma skandalı! Et dışında her şey çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını teminen yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarını açıklıyor.

Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KIYMA YERİNE NELER ÇIKTI NELER...

Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

KIRMIZI PUL BİBERDE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN MADDELER ÇIKTI

Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.

Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

GÜNCEL HABERLER

1000 liraya çorba satışına 171 bin lira ceza!

1000 liraya çorba satışına 171 bin lira ceza!

TCG başarısı dünya basınında: ABD, Çin ve İsrail'in yapamadıklarını yaptılar

TCG başarısı dünya basınında: ABD, Çin ve İsrail'in yapamadıklarını yaptılar

Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var