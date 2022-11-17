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İstanbul’da lodos etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı. Sahillere vuran dalgalar kıyıları dövdü.

17.11.2022 - 12:30 |
İstanbul’da lodos etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı.

Lodosun etkili olduğu Avcılar ve Küçükçekmece sahillerine vuran dalgalar, kıyıları dövdü. Hızı zaman zaman artan lodosun, gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öğleden sonra ise yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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