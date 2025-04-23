İstanbul’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir son dakika deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

ERDOĞAN: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hissedilen depremler sonrası gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.

AFAD'DAN BİNALARA GİRMEYİN UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.' dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremin 6.92 km derinlikte meydana geldiği çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, depreme ilişkin ayrıntıları şu ifadelerle paylaştı:

Depremi hissedenler var. Özellikle Silivri ve Büyükçekmece bölgesinde hissedildiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Bizler şu anda Çağlayan'dayız, etkisini hissetmedik ama Silivri'ye yakın ilçelerde, özellikle Çatalca'da hissedilmiş. Denize yakın yerlerde hissedilmiş.

"DEPREMİN DERİNLİĞİ ÖNEMLİ"

Küçük gibi görünse de Yüzey yakınlık mesafesi önemli. Korkutucu bir durum söz konusu değil. Çağlayan'da hayat normal akışına devam ediyor. Depremin etkisi burada hissedilmedi. Derinlik 6.99 km olarak ifade edildi AFAD tarafından. Yüzeye yakın olduğu için hissin olduğu söyleniyor. Bakırköy'de hissettiğini söyleyenler var.

Haberin Devamı

"DÜNYA LİTERATÜRÜNDE CİDDİYE ALINAN BİR DEPREM DEĞİL"

Silivri'deki depremle ilgili değerlendirme yapan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, CNN Türk'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu alan bizim sismik boşluk diye ifade ettiğimiz segmentlerden biri. Burası bizim deprem beklediğimiz alanlardan biri olarak gözüküyor. Küçük ölçekli bir deprem. Herhangi bir hasara zarar vermesi beklenmediği bir deprem. Bizim için 'şunun habercisi' ifadesini kullanmak çok doğru değil. Dünya literatüründe ciddiye alınan bir deprem değil. Bizim hazırlıklarımız tam olmadığı için bu depremi konuşuyoruz.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Marmara’da beklenen depremle ilgili Hurriyet.com.tr’den İsmail Sarı’ya konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun yarı sistematik domino etkisi davranışı nedeniyle 1999 depremi sonrası, Doğu Marmara’dan Orta ve Batı Marmara’ya doğru stres arttı ve Marmara’da büyük deprem beklentisi bilimsel olarak ortaya kondu” ifadelerini kullanmıştı

Haberin Devamı

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Saat 12.13'te gerçekleşen deprem 6.99 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.