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Gündemİstanbul'da komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız
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İstanbul'da komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

11.03.2025 - 08:07Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

Son dakika haberi: Zeytinburnu'da yaşayan Servet D. (44), üst komşusu Zeynep A. (71) ile yaşadığı sorunlar sonucu açılan dava kapsamında duruşmadayken Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), evine saldırdı.

Korkunç olay İstanbul Zeytinburnu'da meydana geldi. Emlak işiyle meşgul olan Servet D., üst komşusu Zeynep A. ile anlaşmazlıkları sonucu adliyelik oldu. İkili uzlaşamayınca dava açıldı.

Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Servet D.'nin dairesine gelen Bülent A., önce elindeki sopa ile evin önünü gören güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırararak birçok yerini çizdi.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Servet A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbulda komşu terörü Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

"SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ"

Servet D., şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesi ile duruşmam vardı.

Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm.

Ayrıca kapımın önünde bir adet mermi de vardı. Kamera kayıtlarını geri sardığımda şahsın Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. olduğunu gördüm. Polis çağırdım. Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı.

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Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum"

 

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