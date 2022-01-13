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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.

13.01.2022 - 13:30 | | Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün öğlen saatlerinde başladı.

Pendik ve Kartal'da bugün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü.

Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.

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