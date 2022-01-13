İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.
13.01.2022 - 13:30 | | Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün öğlen saatlerinde başladı.
Pendik ve Kartal'da bugün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü.
Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.