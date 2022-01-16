Ä°stanbulâ€™da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, bazÄ± ilÃ§eleri kÄ±sa sÃ¼rede beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸarken, bazÄ±larÄ± ise kar topu oynayarak karÄ± eÄŸlenceye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼.

Ä°stanbulâ€™da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bazÄ± ilÃ§eleri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle trafikte olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸarken, sipariÅŸ gÃ¶tÃ¼ren motokuryeler ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. Esenyurtâ€™ta bir aracÄ±n yokuÅŸ yukarÄ± Ã§Ä±karken zorlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸarken, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kanlar ise kar topu oynayarak durumu eÄŸlenceye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼.