İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı

İstanbul'da AKOM, AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

D-100 karayolu üzerinde özellikle Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 87 olarak ölçümlendi. Oluşan uzun araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.