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İstanbul'da gösterilerde 70 gözaltı

İstanbul'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı.

25.11.2021 - 09:02 | | DHA
İstanbul'da gösterilerde 70 gözaltı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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