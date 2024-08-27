İstanbul'da faciadan dönüldü! TIR devrildi, İETT otobüsü son anda kurtuldu: 8 yaralı
İstanbul'da alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.
27.08.2024 - 12:30 |
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.