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İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

22.12.2021 - 07:25 | | İSTANBUL (İHA)
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbulda dev operasyon Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı.

İstanbulda dev operasyon Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi.

İstanbulda dev operasyon Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu.

İstanbulda dev operasyon Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.

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