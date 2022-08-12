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Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu: 12 gözaltÄ±

Ä°stanbul'da 6 ilÃ§ede 12 adrese yapÄ±lan operasyonda Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki DEAÅž Ã¼yeleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± tespit edilen 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

12.08.2022 - 10:54 | | Soner HASIRCIOÄžLU - Derya EVREN /Ä°STANBUL, Â (DHA)
Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu: 12 gözaltÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki DEAÅž Ã¼yeleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi 12 ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

6 ilÃ§ede 12 farklÄ± adrese sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Ã–zel harekat polisininde destek verdiÄŸi operasyonda yabancÄ± uyruklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyon yapÄ±lan adreslerden biride Esenler, Nine Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlÄ± binanÄ±n bodrum katÄ±ndaki daireiydi. Ã–zel harekat polislerinin desteÄŸiyle eve giren ekipler, yabancÄ± uyruklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 1 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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