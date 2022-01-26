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İstanbul'da çanta imalathanesinde yangın

İstanbul Fatih'te, çanta imalathanesinde yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.01.2022 - 16:00 | | Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da çanta imalathanesinde yangın

Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki çanta imalathanesinde, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre içeride kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından iş yerindeki çalışan hızla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıktığı binada oturan Osman Karavaş, "Oturduğum binanın bodrum katında çantacı kaynak yaparken kıvılcım çıkmış. Yangın meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çanta atölyesi olarak kullanıyor. Yaralı yok" dedi.

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