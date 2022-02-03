GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemÄ°stanbul'da caddede çökme meydana geldi! Yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
HaberlerGündem Haberleri Ä°stanbul'da caddede çökme meydana geldi! Yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
ABONE OL

Ä°stanbul'da caddede çökme meydana geldi! Yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BahÃ§elievler'de su hattÄ± borularÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu yolda Ã§Ã¶kme yaÅŸandÄ±. Cadde trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken, ekipler Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â

03.02.2022 - 14:01 | | Vedat BAYRAKTAR/Ä°STANBUL,(DHA)
Ä°stanbul'da caddede çökme meydana geldi! Yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

BahÃ§elievler Yenibosna DeÄŸirmenbahÃ§e Caddesi Ã¼zerinde sabaha karÅŸÄ± cadde Ã¼zerinden geÃ§en su hattÄ±nda patlama meydana geldi. SularÄ±n caddeye taÅŸmasÄ±yla yolda Ã§Ã¶kmeler yaÅŸandÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Polis, itfaiye ve Ä°SKÄ° ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak yolu trafiÄŸe kapatÄ±rken, yolda biriken su tahliye edilmeye baÅŸlandÄ±. Cadde trafiÄŸe kapandÄ±, ekipler Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

GÜNCEL HABERLER

Kripto para fiyatlarÄ±yla ilgili flaÅŸ tahmin! PeÅŸ peÅŸe açÄ±klamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

Kripto para fiyatlarÄ±yla ilgili flaÅŸ tahmin! PeÅŸ peÅŸe açÄ±klamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

Eren KÄ±ÅŸ-19 operasyonu baÅŸladÄ±! Ä°çiÅŸleri duyurdu

Eren KÄ±ÅŸ-19 operasyonu baÅŸladÄ±! Ä°çiÅŸleri duyurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zelenski tarafÄ±ndan resmi törenle karÅŸÄ±landÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zelenski tarafÄ±ndan resmi törenle karÅŸÄ±landÄ±

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Kripto para fiyatlarÄ±yla ilgili flaÅŸ tahmin! PeÅŸ peÅŸe açÄ±klamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

Kripto para fiyatlarÄ±yla ilgili flaÅŸ tahmin! PeÅŸ peÅŸe açÄ±klamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

SÄ±radaki Haber
Eren KÄ±ÅŸ-19 operasyonu baÅŸladÄ±! Ä°çiÅŸleri duyurdu

Eren KÄ±ÅŸ-19 operasyonu baÅŸladÄ±! Ä°çiÅŸleri duyurdu

SÄ±radaki Haber
Emekli maaÅŸlarÄ± daha erken baÄŸlanÄ±yor! 6 yÄ±l fark var, SSKâ€™lÄ±, BAÄž-KURâ€™lu, EYTâ€™li milyonlarÄ± ilgilendiriyor

Emekli maaÅŸlarÄ± daha erken baÄŸlanÄ±yor! 6 yÄ±l fark var, SSKâ€™lÄ±, BAÄž-KURâ€™lu, EYTâ€™li milyonlarÄ± ilgilendiriyor

SÄ±radaki Haber
Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarÄ±nÄ±n tacizle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarÄ±nÄ±n tacizle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti

SÄ±radaki Haber