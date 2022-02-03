Ä°stanbul'da caddede çökme meydana geldi! Yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de su hattÄ± borularÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu yolda Ã§Ã¶kme yaÅŸandÄ±. Cadde trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken, ekipler Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â
03.02.2022 - 14:01 | | Vedat BAYRAKTAR/Ä°STANBUL,(DHA)
BahÃ§elievler Yenibosna DeÄŸirmenbahÃ§e Caddesi Ã¼zerinde sabaha karÅŸÄ± cadde Ã¼zerinden geÃ§en su hattÄ±nda patlama meydana geldi. SularÄ±n caddeye taÅŸmasÄ±yla yolda Ã§Ã¶kmeler yaÅŸandÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Polis, itfaiye ve Ä°SKÄ° ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak yolu trafiÄŸe kapatÄ±rken, yolda biriken su tahliye edilmeye baÅŸlandÄ±. Cadde trafiÄŸe kapandÄ±, ekipler Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.