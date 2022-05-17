Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stanbul'da son bir hafta iÃ§inde yapÄ±lan operasyonlar sonucunda 17 bin 116 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yakalanan gÃ¶Ã§menler sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze teslim edildi. DiÄŸer illerdeki operasyonlarda da yakalanarak Geri GÃ¶nderme Merkezlerine sevk edilen Afganistan uyruklu 377 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, dÃ¼n gece saatlerinde Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderildi. Ã–te yandan iÅŸlemleri tamamlanan 183 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men bu gece Ä°stanbul HavalimanÄ±ndan Ã¼lkelerine gÃ¶nderilecek.