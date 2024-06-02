İstanbul'da bina çöktü! Enkazdan 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Enkaz altında ses duyan ekipler, bir vatandaşı yaralı olarak çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. 3 katlı binanın enkazından kurtarılan kişi sayısı 2 oldu.

"HER BİR SARSINTI ESKİ BİNALARA YÜK GETİRİR"

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Mimar Nihat Şen Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık.