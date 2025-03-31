GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar bomboş kaldı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar bomboş kaldı

İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar bomboş kaldı

31.03.2025 - 13:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar bomboş kaldı

İstanbul’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü öğle saatlerinde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. Yollar havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
#Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar

İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar bomboş kaldı
#Gündem

İstanbul'da bayramın 2'nci günü yollar bomboş kaldı

Kars'taki Peynir Müzesi'nde dikkat çeken makine! 120 yaşındaki eseri görenler maziye gidiyor
#Gündem

Kars'taki Peynir Müzesi'nde dikkat çeken makine! 120 yaşındaki eseri görenler maziye gidiyor