İstanbul'da Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme! 20 dakika arayla kurtuldular

Bahçelievler, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 4 katlı olarak inşa edildiği, 1994 yılında 3 katın kaçak olarak çıkıldığı öğrenildi.

BAZI BİNALAR BOŞALTILDI

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

AFAD EKİPLERİ DİNLEME YAPIYOR

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler binada dinleme yapıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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BİNADAN SESLER GELİNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ olay yerinde mahalle sakinleriyle konuştu. Uludağ'a olayı anlatan bir bina sakini, binada gece saatlerinde çatırtı sesleri duymaları üzerine saat 04.30 sularında binanın boşaltıldığını söyledi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR: ÇÖKEN BİNANIN 3 KATI KAÇAK

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çöken binanın 3 katı 94'te kaçak yapılmış. Çok çabuk davranmışlar, çabuk boşaltmışlar binayı. Vatandaşlarımıza bir şey olmaması tek temennimiz. Enkazda kimsenin olmadığı netleşti. Çöken binamız ve etrafındaki 3 binayı boşalttık, oradaki vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Binada 9 daire var" dedi.

VATANDAŞLAR ANLATTI: KAMYON GEÇSE DAHİ BİNALARIMIZ SALLANIYOR

Çevrede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları dehşeti anlattı. Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

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Binanın çökmeden önceki hali...

Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, "Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski" şeklinde konuştu.

Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor" dedi.

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