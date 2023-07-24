İstanbul'da 849 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Flaş operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili olarak 11 Haziran- 18 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli'de 10 farklı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirilirken, 14 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.