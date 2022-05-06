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İstanbul’da 726 göçmen daha yakalandı

Yurt genelinde olduğu gibi yasa dışı göçmenlere yönelik İstanbul’da da yapılan sıkı denetimlerde 726 düzensiz sığınmacı yakalandı. Böylece ay başından bu yana il genelinde 2 bin 117 göçmen yakalanmış oldu.

06.05.2022 - 18:53 | | İHA
İstanbul’da 726 göçmen daha yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde ülkeye illegal yollardan gelen kişilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelinde dün ve bugün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 327’si Afganistan kökenli, 128’i Suriye uyruklu, 104’ü Pakistan ve 167 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 726 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik kuvvetlerinin düzensiz göçmenlere yönelik sıkı denetimlerinde mayıs ayı başından bu yana geçen 6 günlük sürede 983’ü Afganistan, 321’i Suriye, 401’i Pakistan ve 412’si diğer ülkelerden olmak üzere yakalanan toplam mülteci sayısı 2 bin 117’e ulaşmış oldu.
Mülteci konumunun dışındaki düzensiz göçmenlere yönelik artan denetimlerde sene başından bu yana İstanbul ve çevre ilçelerde yakalanarak ülkelerine geri gönderilen kişi sayısının 8 bin 251’e ulaştığı öğrenildi.

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