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İstanbul'da 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 506 kilogram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

15.04.2023 - 17:55 | | DHA
İstanbul'da 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar sonrası Beykoz ve Çatalca'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 104,5 kilo kristal halde ve 401,5 kilo likit halde olmak üzere toplamda 506 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir.  

Şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

 

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