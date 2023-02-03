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İstanbul Valisi’nden çağrı: Sokakta yaşayanları bildirelim…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otele yerleştirilebilmesi için soğuk havadan olumsuz etkilenen sokakta yaşayanların bildirilmesini talep etti.

03.02.2023 - 14:45 |
İstanbul Valisi’nden çağrı: Sokakta yaşayanları bildirelim…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, soğuk havadan olumsuz etkilenen evsiz ve sokakta kalanlara barınma hizmeti sağlanacağını belirtti.

Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 618 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Hava soğuk, lütfen sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim" dedi.

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