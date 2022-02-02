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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sağanak yağış uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağış uyarısında bulundu; "İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış  (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

02.02.2022 - 16:47 |
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sağanak yağış uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış  (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

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