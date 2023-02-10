İstanbul Valisi Yerlikaya: 1616 hastamızdan 854'ü taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. Hastalarla sohbet edip, bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrılan Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 1616 hastamızdan; 854'ü taburcu oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.