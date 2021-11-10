İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan '10 Kasım' paylaşımı

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum." dedi.

"Ya Gazi'nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?" ifadesini kullanan Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911-1938 yıllarını kapsayan 10 Kasım günlükleriyle hazırlanan bir videoya da yer verdi.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal #Atatürk’ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.



Ya Gazi’nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?#10Kasım pic.twitter.com/oFIqSJQuFm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 9, 2021

İstanbul Valiliğince hazırlanan videoda kullanılan Atatürk'e ait fotoğrafların Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi'nden alındığı bildirildi.